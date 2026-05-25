Bancomat, i controlli sui prelievi: quando scatta l'allarme del Fisco

Usare il bancomat per prelevare o versare contanti è un’operazione normale e quotidiana, ma può attirare l’attenzione del Fisco quando i movimenti risultano anomali, frequenti o non coerenti con i redditi dichiarati. Le banche e l’Agenzia delle Entrate monitorano le operazioni per prevenire riciclaggio ed evasione fiscale.Non esiste un divieto automatico sui contanti, tuttavia versamenti o prelievi elevati e ripetuti possono far scattare richieste di chiarimenti. Il contribuente deve allora dimostrare con documenti l’origine e la destinazione del denaro. Senza una spiegazione convincente e prove adeguate, il Fisco può contestare i movimenti.

Particolarmente grave è l’uso indebito di carte o bancomat intestati ad altre persone senza autorizzazione: il Codice penale prevede pene da 1 a 5 anni di reclusione e multe elevate. È invece lecito utilizzare una carta con regolare delega o consenso del titolare, rispettando i limiti concordati.

Le sanzioni economiche per movimenti non giustificati sono pesanti: dal 5% al 50% dell’importo contestato. Un’operazione di 30.000 euro, ad esempio, può comportare una multa tra 1.500 e 15.000 euro, con possibili aggravamenti in caso di reati penali.Non c’è alcun limite legale al prelievo o versamento di contanti sul proprio conto, ma la regola d’oro è conservare sempre la documentazione utile (ricevute, contratti, bonifici, dichiarazioni, ecc.), soprattutto per importi consistenti o movimenti non abituali. Una buona tenuta delle prove resta la migliore difesa in caso di controlli fiscali.