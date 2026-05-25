I vergognosi insulti a "Nonna Patria": esplode il caso

Un’anziana che sventola il tricolore con la forza dell’orgoglio più che con quella dei muscoli non dovrebbe essere una notizia ma un gesto ordinario, quasi banale. Eppure ha un che di rivoluzionario l’immagine della nonnina che nell’ennesimo sabato pomeriggio milanese in cui i Pro-pal scendono in piazza per difendere la Flotilla, invece di aspettare la fine di quel passaggio rumoroso e assistere inerte allo sventolio di centinaia di bandiere palestinesi, invece di pensare ai propri acciacchi alzando il volume della tv e abbassando le serrande, corre a prendere la sua bandiera e, dal balcone del primo piano, si mette ad agitare il tricolore con l’audacia e il coraggio di chi non ha paura di nulla. Una soldatessa senza trincea, senza elmetto e con un camice da casa azzurrino come divisa. «Io sono italiana.

Ne avete uccisi 1200 e siete stati tutti zitti», dice.

Non sbraita masi fa notare. Il marito le sta accanto, in silenzio, come a farle da scudo, compiaciuto per la sfrontatezza di questa donna che chissà quanti anni fa ha sposato e che ora, senza arretrare, sfida tutti quelli che sotto il suo balcone inveiscono contro di lei. Perché è stufa di vedere un mare di bandiere di un altro Paese agitarsi davanti alle finestre e non vuole più lasciare il suo tricolore impolverato in fondo all’armadio come un arnese di tanti anni fa, ormai pronto alla rottamazione. Il marito non ci prova neanche a fermarla (i giochi di potere nella coppia sono evidenti, è da questi particolari che si capisce chi comanda...) perché sa che dietro il gesto della moglie c’è la rabbia di chi non vuole dimenticare la propria storia e la propria identità, perché la bandiera non è solo un pezzo di stoffa ma è il simbolo della nostra storia e della nostra libertà.