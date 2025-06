Kaufmann, il film mai realizzato: ora si muovono i pm, chi rischia

Potrebbe aprirsi una nuova inchiesta in relazione al film, poi non distribuito, di Francis Kaufmann, l'uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda trovata cadavere, a Villa Pamphili, polmone verde della Capitale, a pochi passi da sua mamma, Anastasia Trofimova. Gli accertamenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, ruotano attorno a una possibile 'truffa ai danni dello Stato'. Venerdi' il ministero della Cultura ha consegnato alla procura, per il tramite degli ufficiali della polizia giudiziaria della Direzione Centrale Anticrimine, la documentazione in possesso della Direzione Generale Cinema "afferente al finanziamento denominato Credit tax" concesso dal ministero della Cultura "in favore di Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufman, nato in California (USA) il 14/11/1979, per un progetto cinematografico dal titolo 'Stelle della Notte' presentato dalla societa' Tintangel Films Llc per il tramite della societa' di coproduzione Coevolutions srl".