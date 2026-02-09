Uova, pericolo microbiologico: scatta il ritiro, il prodotto nel mirino

Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
1' di lettura

Scatta il ritiro di diversi lotti di uova per rischio salmonella: lo stop arriva direttamente dal Ministero della Salute, che ha disposto un richiamo precauzionale per un possibile pericolo microbiologico legato alla presenza di Salmonella enteritidis. L’avviso è stato pubblicato nell’area dedicata ai richiami alimentari del portale istituzionale.

Il Ministero invita i consumatori a prestare la massima attenzione e a non consumare le uova appartenenti ai lotti interessati. Chi le avesse già acquistate è invitato a riportarle nel punto vendita di riferimento. I prodotti coinvolti sono stati distribuiti sia sfusi sia confezionati e fanno riferimento a più lotti con scadenze molto ravvicinate.

Il richiamo riguarda uova fresche di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Serroni e commercializzate sia in cartoni interi sia nelle confezioni da sei uova.

Il provvedimento interessa tutti i lotti con termine minimo di conservazione compreso tra il 18 e il 25 febbraio 2026, nelle categorie di peso M, L e XL. Il ritiro è stato attivato a scopo cautelativo in seguito al sospetto di contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis. Le uova sono state prodotte dall’Azienda agricola e avicola Serroni di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento di località Serroni Alto, nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, identificato dal codice UE IT K1557.

