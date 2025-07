Andrea Cavallari, come si faceva chiamare in fuga: il nome assurdo

Come è riuscito a fuggire Andrea Cavallari? Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo, è evaso dopo la discussione della sua tesi di laurea all'università di Bologna. Solo dopo settimane è stato rintracciato e arrestato. Il primo alert dalla Spagna è arrivato il 13 luglio. Cavallari, che girava già con un documento falso intestato ad Antonio Saitta con sopra la sua foto, ha utilizzato la carta di credito che gli inquirenti già sapevano essere in suo possesso, in un hotel di Barcellona.

Ecco allora che agenti della Policia nacional, in costante comunicazione con il nucleo investigativo di polizia penitenziaria dell’Emilia-Romagna, i carabinieri dei nuclei investigativi di Bologna e Ancona, sono entrati in azione. Gli agenti hanno fatto irruzione nel quartiere di Gracìa a due passi dal Parc Guell, e hanno prelevato le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Telecamere che ovviamente immortalavano il giovane.