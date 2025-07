Andrea Cavallari, il momento della cattura: come provava a nascondersi

È finita la fuga di Andrea Cavallari. Il 26enne è stato catturato a Barcellona, in Spagna. Evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, Cavallari è stato catturato nella mattinata di giovedì 17 luglio mentre passeggiava in strada. Il ragazzo era lì da almeno tre giorni, con sé aveva molti soldi e avrebbe lasciato l'Italia in automobile, sostando anche a Milano.

Il 26enne è scappato lo scorso 3 luglio quando aveva discusso la tesi in Scienze giuridiche ottenendo un voto di 92 punti su 110. Alle 15 dello stesso giorno, qualche ora dopo essere uscito dall’Università di Bologna e aver festeggiato a pranzo con i familiari, Cavallari era sparito nel nulla senza più fare ritorno nel carcere dove era rinchiuso per i fatti accaduti nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Quei giorni, a Corinaldo, nella discoteca Lanterna Azzurra, durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta, morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Le vittime furono schiacciate dalla calca che si era formata dopo che la banda, composta da giovani malviventi e campeggiata da Cavallari, aveva spruzzato dello spray al peperoncino.