Garlasco, "incongruenza temporale": altri sospetti, Andrea Sempio sotto assedio

Sempre secondo il Corriere della Sera, nel corso di quell’interrogatorio Sempio presentò anche lo scontrino del parcheggio come prova utile a ricostruire i suoi spostamenti nella mattina in cui Chiara Poggi fu uccisa. Tuttavia, mancano riferimenti ufficiali alle modalità con cui quel documento venne consegnato. Sempio, ancora una volta ai microfoni di Quarto Grado, ha sostenuto di essere tornato a casa per recuperarlo, ma dalle registrazioni della caserma non risultano uscite in quell’arco temporale. I due carabinieri presenti nel 2008 non ricordano né il presunto malore né le circostanze in cui lo scontrino fu portato in caserma, aggiungendo ulteriori ombre a un caso che, a distanza di anni, continua per certi versi ad essere avvolto da un alone di mistero.