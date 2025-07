Napoli, brutale rapina in gioielleria: come riducono la cliente

Altra rapina in una gioielleria di Napoli. Il pomeriggio di sabato 19 luglio, due rapinatori - un uomo e una donna - hanno sottratto circa 300mila euro alla gioielleria Chiara, sotto il Vesuvio. I due hanno escogitato un travestimento per compiere l'azione criminale: entrambi hanno indossato una parrucca bionda e un paio di occhiali da sole. Stando alle ricostruzioni, sarebbero giunti in sella a uno scooter. Una volta entrati dentro il negozio, avrebbero estratto una pistola e minacciato i presenti. Ma non finsce qui. Un cliente che si trovava dentro la gioielleria è stato addirittura immobilizzato con un nastro adesivo.

I due rapinatori hanno costretto uno dei dipendenti della gioielleria a consegnare loro quanto c'era entro alla cassaforte. Subito dopo il colpo, la coppia si è data rapidamente alla fuga. "Ci hanno portato via 16 anni di attività, sacrifici e sogni, lasciandoci con la cassaforte vuota e il cuore a pezzi. Siamo sconvolte e provate da tanta violenza", hanno detto i titolari della gioielleria a Francesco Emilio Borrelli.