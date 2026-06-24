Un vigile morto in servizio ma il Pd fa la guerra al taser

C’è un silenzio diverso in città. Un silenzio denso, fatto di rispetto e di consapevolezza: Milano ha perso uno dei suoi figli, uno di quelli che, ogni giorno, indossavano una divisa non come un abito, ma come una promessa fatta alla collettività. La notizia della scomparsa del vigile, strappato alla vita mentre svolgeva il suo dovere, non è solo un fatto di cronaca nera. È una ferita che si apre nel tessuto vivo di una metropoli che spesso corre troppo veloce, ma che oggi, di fronte all’assenza improvvisa di chi la presidiava, si è fermata a guardare. L'episodio ha riacceso immediatamente il dibattito in città sulla diffusione di strumenti di difesa personale.
Nonostante la sperimentazione con esito positivo, il parere favorevole del comandante della Polizia locale e una delibera che esiste da ormai sei mesi, la Giunta del sindaco Sala fa slittare ancora l'approvazione del taser. I consiglieri del Pd avevano disertato la seduta facendo mancare il numero legale. E non solo. Il presidente della commissione sicurezza, Michele Albiani, non si è nemmeno presentato in aula. Ora la polemica si infittisce. «Apprendo con grandissimo dolore della morte in servizio dell'Agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile durante un inseguimento. Una tragedia avvenuta nel giorno in cui in Consiglio Comunale per discutere l'emendamento Taser, non era presente né il Sindaco con delega alla Sicurezza, né il Presidente della Commissione Sicurezza – commenta il Deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato - Vergogna! Mentre i nostri agenti muoiono in servizio, Sala e PD litigano per ragioni puramente ideologiche, come dei ragazzini. Mi auguro che la morte del giovane agente impartisca loro quella serietà politica della quale evidentemente non dispongono».
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La Lega propone di conferirgli l'Ambrogino d'oro alla memoria, mentre Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati chiedono maggiori tutele per gli operatori delle forze dell'ordine, a partire dall'adozione immediata dei taser. Cordoglio è arrivato anche dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dal consiglio comunale di Palazzo Marino». «Una tragedia che ci colpisce duramente» ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte- richiama il valore del servizio svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini in divisa, spesso in condizioni difficili e rischiose, per garantire sicurezza e legalità a tutti i cittadini». «Non si può morire così e mi auguro che i responsabili vengano presto identificati e assicurati alla giustizia» ha osservato la parlamentare di Nm Mariastella Gelmini, mentre il coordinatore regionale del partito Alessandro Colucci ha invitato ad «insistere sul presidio del territorio, garantito dalla collaborazione tra tutte le forze dell'ordine».
Il cordoglio del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago (Fi) ha fatto eco a quello del Movimento 5 stelle con il capogruppo in Regione Nicola Di Marco che chiede alla magistratura «di garantire adesso verità, rispetto della legalità e giustizia». «Il modo migliore per onorare la memoria di Francesco Imprezzabile - secondo l'assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa - è non limitarsi al cordoglio di qualche ora, ma esprimere riconoscimento quotidiano al valore, alla professionalità e al sacrificio di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine». «Francesco Imprezzabile ha solo perso la vita facendo il suo dovere. Un fulgido esempio per tutti. Che riposi in pace» ha detto la deputata leghista Simonetta Matone. Ivan Scalfarotto di Italia Viva rimarca: «È chiaro che le nostre strade stanno diventando sempre più pericolose e c'è un senso di insicurezza sempre più diffuso tra i cittadini».
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Spesso, camminando per le strade del centro o nei quartieri periferici, incrociamo lo sguardo di un agente della Polizia Locale senza davvero vederlo. Diamo per scontata quella presenza: il vigile che dirige il traffico sotto la pioggia, quello che risponde con pazienza a un’informazione, quello che interviene quando la convivenza civile vacilla. Fino a quando non avviene una tragedia. Un segnale importante ora potrebbe darlo anche Palazzo Marino, smettendo di polemizzare sul taser e dare agli agenti gli strumenti per difendere i milanesi. Il sacrificio umano non ha colore. Quando la vita si spezza nel corso di un servizio, il dolore diventa un patrimonio comune. Appartiene a ogni milanese che riconosce nel sacrificio di questo servitore dello Stato un valore supremo: la dedizione. Intanto ieri sera, il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ha dedicato al povero agente Imprezzabile il concerto Armonie del mondo svolto presso la palazzina degli Orafi.