Un vigile morto in servizio ma il Pd fa la guerra al taser

C’è un silenzio diverso in città. Un silenzio denso, fatto di rispetto e di consapevolezza: Milano ha perso uno dei suoi figli, uno di quelli che, ogni giorno, indossavano una divisa non come un abito, ma come una promessa fatta alla collettività. La notizia della scomparsa del vigile, strappato alla vita mentre svolgeva il suo dovere, non è solo un fatto di cronaca nera. È una ferita che si apre nel tessuto vivo di una metropoli che spesso corre troppo veloce, ma che oggi, di fronte all’assenza improvvisa di chi la presidiava, si è fermata a guardare. L'episodio ha riacceso immediatamente il dibattito in città sulla diffusione di strumenti di difesa personale.

Nonostante la sperimentazione con esito positivo, il parere favorevole del comandante della Polizia locale e una delibera che esiste da ormai sei mesi, la Giunta del sindaco Sala fa slittare ancora l'approvazione del taser. I consiglieri del Pd avevano disertato la seduta facendo mancare il numero legale. E non solo. Il presidente della commissione sicurezza, Michele Albiani, non si è nemmeno presentato in aula. Ora la polemica si infittisce. «Apprendo con grandissimo dolore della morte in servizio dell'Agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile durante un inseguimento. Una tragedia avvenuta nel giorno in cui in Consiglio Comunale per discutere l'emendamento Taser, non era presente né il Sindaco con delega alla Sicurezza, né il Presidente della Commissione Sicurezza – commenta il Deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato - Vergogna! Mentre i nostri agenti muoiono in servizio, Sala e PD litigano per ragioni puramente ideologiche, come dei ragazzini. Mi auguro che la morte del giovane agente impartisca loro quella serietà politica della quale evidentemente non dispongono».