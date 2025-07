Botulino, choc a Cagliari: bambino gravissimo, cos'aveva mangiato

Dramma botulino a Cagliari: quattro persone, tra cui un bambino di 11 anni e una ragazza di 14, si trovano ricoverate in gravi condizioni a seguito di una sospetta intossicazione alimentare avvenuta durante una festa pubblica a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari.

Secondo fonti sanitarie, l'undicenne, inizialmente soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Brotzu, è stato successivamente trasferito al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni sarebbero critiche. La 14enne e una donna di 62 anni sono invece ricoverate nel reparto di Rianimazione del Policlinico Casula di Monserrato, dove restano sotto stretta osservazione. Anche un uomo di mezza età è coinvolto nel caso.

L'ipotesi prevalente è quella di un'intossicazione da botulino. Secondo quanto si apprende, le quattro persone avrebbero consumato cibo in un chiosco di street food presente durante l'evento. Al centro delle indagini ci sarebbero alcuni prodotti etnici, in particolare condimenti provenienti da confezioni destinate alla preparazione di pietanze speziate. I carabinieri del Nas hanno avviato accertamenti per risalire con esattezza alla provenienza degli alimenti sospetti e per verificare se i soggetti coinvolti abbiano ingerito lo stesso tipo di pietanza. Gli investigatori sono già andati negli ospedali per raccogliere le testimonianze dei pazienti e ricostruire la dinamica dell'accaduto.