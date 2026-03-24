Mamma e figlia morte a cena? Clamorosa svolta: cosa hanno scoperto

Il caso di Pietracatella (Campobasso) si avvicina a una svolta decisiva. Il 31 marzo scade il termine per il deposito delle perizie autoptiche su Antonella Di Ielsi e sulla figlia Sara Di Vita, morte a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all’ospedale Cardarelli di Campobasso.Quello che inizialmente sembrava un tragico malore familiare si è trasformato in un vero “giallo” investigativo: cinque sanitari dell’ospedale sono indagati per omicidio colposo (atto dovuto) per permettere gli accertamenti tecnici.Le indagini della Procura di Campobasso puntano a capire cosa abbia provocato il rapidissimo collasso multiorgano delle due donne.

Gli inquirenti stanno incrociando i dati clinici, gli esami tossicologici sui tessuti e le analisi dei campioni alimentari prelevati dalla casa, tuttora sotto sequestro.Dal punto di vista medico, i sintomi gastrointestinali e la velocità del decorso fanno pensare inizialmente a una grave tossinfezione batterica (Salmonella, Listeria, E. coli). Tuttavia, la rapidità e l’ipotesi di epatite fulminante spostano l’attenzione verso una tossina potente o una contaminazione chimica.