Garlasco, il terrore di Massimo Lovati: "L'incubo diventa realtà"

"All'inizio mi sono spaventato, queste notizie sono sempre eclatanti": Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, lo ha detto nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 a proposito della notizia secondo cui ci sarebbe stato del sangue sull'impronta 33.
Le indagini stanno cercando di fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco ad agosto del 2007. L'unico condannato per l'uccisione è stato l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Mentre ora sotto la lente degli investigatori ci è finito Sempio, amico del fratello di Chiara.
L'impronta 33, invece, è quella trovata sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta dei Poggi, proprio dove è stato trovato il corpo della 26enne. "Uno si spaventa - ha proseguito il legale - è l'incubo che diventa realtà. Poi uno ci pensa, capisce che è tutta una farsa, un esercizio di alchimia". Dunque, ha aggiunto: "L'alchimia è una filosofia protoscientifica, erano quelli che volevano trasformare i metalli vili in oro, questi qua hanno fatto lo stesso. Quando io ho capito questo mi sono rallegrato".
