Garlasco, il terrore di Massimo Lovati: "L'incubo diventa realtà"

Le indagini stanno cercando di fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi , la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco ad agosto del 2007. L'unico condannato per l'uccisione è stato l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Mentre ora sotto la lente degli investigatori ci è finito Sempio, amico del fratello di Chiara.

"All'inizio mi sono spaventato, queste notizie sono sempre eclatanti": Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio , indagato per il delitto di Garlasco , lo ha detto nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 a proposito della notizia secondo cui ci sarebbe stato del sangue sull'impronta 33.

L'impronta 33, invece, è quella trovata sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta dei Poggi, proprio dove è stato trovato il corpo della 26enne. "Uno si spaventa - ha proseguito il legale - è l'incubo che diventa realtà. Poi uno ci pensa, capisce che è tutta una farsa, un esercizio di alchimia". Dunque, ha aggiunto: "L'alchimia è una filosofia protoscientifica, erano quelli che volevano trasformare i metalli vili in oro, questi qua hanno fatto lo stesso. Quando io ho capito questo mi sono rallegrato".