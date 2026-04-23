Garlasco, la denuncia della Bruzzone: "Un audio farneticante"

Si torna a parlare del delitto di Garlasco. Lo si è fatto a FarWest, la trasmissione in onda su Rai 3, la puntata è quella di mercoledì 22 aprile. Tra gli ospiti, la criminologa Roberta Bruzzone. Nel corso dell’approfondimento televisivo, l’attenzione si è concentrata su alcuni audio finiti al centro del dibattito negli ultimi tempi. Si tratta di registrazioni che, secondo Bruzzone, contengono ricostruzioni prive di fondamento, bollate come "farneticanti" dalla criminologa, nelle quali si ipotizza un coinvolgimento diretto di Stefania Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, e di Michele Bertani, legato ad Andrea Sempio, con un ruolo marginale attribuito allo stesso Sempio. Una pista che la criminologa ha definito priva di credibilità, sottolineando come le ricostruzioni contenute in quei file siano caratterizzate da una convinzione "estremamente determinata", pur poggiando, a suo dire, su basi inconsistenti.

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Bruzzone ha ribadito con fermezza la propria posizione sul caso, sostenendo che il responsabile dell’omicidio della giovane di Garlasco "è già in carcere", facendo riferimento ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto.

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