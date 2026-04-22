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Garlasco, messaggio minatorio a Antonio De Rensis: "Stai attento, ha amici potenti"

mercoledì 22 aprile 2026
Garlasco, messaggio minatorio a Antonio De Rensis: "Stai attento, ha amici potenti"

2' di lettura

Non solo Massimo Lovati. A ricevere minacce, durante le indagini sul delitto di Garlasco, è anche Antonio De Rensis. Ospite a FarWest l'avvocato di Alberto Stasi ha svelato un retroscena che risale allo scorso gennaio. "In quel messaggio – dice il legale nello studio di Rai 3 – mi si diceva di stare attento perché qualcuno, e di quel qualcuno c’è un nome e un cognome, ha amici molto potenti. Io non sono andato a piagnucolare in televisione, ma direttamente dai carabinieri". Insomma, De Rensis avrebbe ricevuto un messaggio minatorio, proprio come accaduto tempo addietro a Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio

E su questo De Rensis un'idea se l'è fatta: "A me - prosegue nel programma condotto da Salvo Sottile - è tutto molto chiaro sul perché io interesso così tanto a determinate persone. Ma c’è un problema: io non ho paura degli esseri umani, perché chi mi ha fatto da padre è morto il 17 gennaio del 1995 per salvare la vita a un bambino. Continuino pure ad attaccarmi, l’importante è che finisca questa indagine e poi, come ho sempre detto, vedremo per chi suonerà la campana".

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Infine non manca la stoccata al difensore dell'ex pm Venditti (quello che nel 2017 archiviò la prima indagine su Andrea Sempio e che oggi è al centro dell’inchiesta Clean2 pul presunto 'sistema Pavia'), Domenico Aiello. Quest'ultimo gli aveva dato dell'"attore di teatro". "Per quanto riguarda la mia professione di attore - è la stoccata di De Rensis -, domani vado a recitare in Corte d’Appello alle 10.45; lo dico per il mio modesto biografo che vive a Roma".

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