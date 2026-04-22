Garlasco, messaggio minatorio a Antonio De Rensis: "Stai attento, ha amici potenti"

Non solo Massimo Lovati. A ricevere minacce, durante le indagini sul delitto di Garlasco, è anche Antonio De Rensis. Ospite a FarWest l'avvocato di Alberto Stasi ha svelato un retroscena che risale allo scorso gennaio. "In quel messaggio – dice il legale nello studio di Rai 3 – mi si diceva di stare attento perché qualcuno, e di quel qualcuno c’è un nome e un cognome, ha amici molto potenti. Io non sono andato a piagnucolare in televisione, ma direttamente dai carabinieri". Insomma, De Rensis avrebbe ricevuto un messaggio minatorio, proprio come accaduto tempo addietro a Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio.

E su questo De Rensis un'idea se l'è fatta: "A me - prosegue nel programma condotto da Salvo Sottile - è tutto molto chiaro sul perché io interesso così tanto a determinate persone. Ma c’è un problema: io non ho paura degli esseri umani, perché chi mi ha fatto da padre è morto il 17 gennaio del 1995 per salvare la vita a un bambino. Continuino pure ad attaccarmi, l’importante è che finisca questa indagine e poi, come ho sempre detto, vedremo per chi suonerà la campana".