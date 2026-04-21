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Garlasco, "materiale compromettente" nella chiavetta Usb: trovato il movente?

martedì 21 aprile 2026
Garlasco, "materiale compromettente" nella chiavetta Usb: trovato il movente?

1' di lettura

L'omicidio di Chiara Poggi? "Un'esucuzione". Torna a ribadirlo Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio. Ospite di Ignoto X, l'avvocato commenta la testimonianza di due vicini di casa dei Poggi. Il primo dice di aver notato un’auto parcheggiata nella via di Chiara la sera prima del delitto e aggiunge "erano in due". Il secondo parla di un uomo in bici, questa volta alle 7:30 del mattino, proprio il giorno del delitto: "Era vicino al cancello, curvo sulla bici". Soggetti misteriosi mai citati prima. Da qui la tesi di Lovati: "Si tratta di un omicidio premeditato e non di impeto".

Il movente, sempre a detta del legale, non sarebbe tanto nel pc della vittima quanto in una chiavetta Usb in suo possesso. Chiavetta contenente "materiale compromettente". Tornando all'ipotesi "esecuzione", Lovati ricorda: "Intanto è stato sottovalutato un dato tecnico che è quello delle ferite sulle palpebre, che è molto sintomatico perché contiene un messaggio: 'Tu non dovresti guardare, ecco perché io ti ferisco sulle palpebre'".

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Insomma, per Lovati Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara, mente. "È un bugiardo, secondo me". Il motivo? "Non ha scoperto nessun cadavere, non è mai entrato in quella casa, ma ovviamente manca la dimostrazione". Per questo secondo Lovati gli inquirenti avrebbero dovuto disporre un esperimento giudiziale, uno strumento che prevede la ricostruzione dal vivo di tutti gli eventi di un delitto, sul luogo stesso dei fatti e con il soggetto interessato. Stasi, in questo caso.

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