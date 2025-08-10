Torrita di Siena, addio grembiuli rosa e azzurri: l'ultima trovata del centrosinistra

Basta grembiuli rosa e azzurri. Tutto vero. A partire da settembre la Scuola dell’Infanzia di Torrita di Siena fornirà agli alunni iscritti alla classe prima grembiuli di diversi colori. In realtà lo farà l’amministrazione comunale, ovviamente di centrosinistra, che farà avere grembiuli gialli, verdi e rossi, da indossare liberamente secondo le proprie preferenze.

Il motivo? Per l’Assessora all’Istruzione e Vicesindaca Natascia Volpi, l’obiettivo è quello di "promuovere un messaggio di uguaglianza e rispetto per l’individuo; gli alunni indosseranno il colore che preferiscono, non quello imposto da schemi culturali prestabiliti". Proprio così: ora i più piccoli vedono già il rosa e azzurro come "schemi culturali prestabiliti". "Si tratta di un’azione piccola ma significativa: presa coscienza delle differenze di genere presenti fin dai primi anni della vita scolastica, impegnarsi ad eliminarle è il primo passo verso una società futura più equa", ha aggiunto l’Assessora alle Pari Opportunità Fabiana Caroni.