Migranti, domande d'asilo in Italia in calo del 25 per cento

Il panorama europeo dell’asilo ha subito una serie di cambiamenti significativi nella prima metà del 2025. Entro la fine di giugno, i paesi Ue+ hanno ricevuto 399.000 domande di asilo, con un calo del 23% rispetto all’anno precedente. Un calo di due terzi delle domande siriane ha fatto sì che la Germania non fosse più il principale paese Ue+ ricevente, mentre sia Francia che Spagna hanno ricevuto più domande. La maggior parte delle domande ha continuato a essere presentata da cittadini con bassi tassi di riconoscimento nell’Ue+.

È quanto emerge dai dati dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (Euaa) pubblicati ieri. E mentre il numero di domande in Francia è rimasto stabile su base annua, le domande in Germania (-43%), Italia (-25%) e Spagna (-13%) sono tutte diminuite rispetto alla prima metà del 2024. Per alcune cittadinanze, i tassi di riconoscimento Ue+ sono rimasti stabili nel tempo, tra cui quelli dei bengalesi (4%), dei pakistani (10%) e dei nigeriani (10%). Tuttavia, altre nazionalità hanno registrato variazioni significative. Il tasso di riconoscimento Ue+ per i cittadini maliani è aumentato dal 41% (nel 2021) al 79% e, nel caso degli haitiani, dal 10% (nel 2020) all’86% durante la prima metà del 2025. Le domande presentate dai maliani (9.000) sono rimaste stabili (-6%); mentre gli haitiani (7.200) hanno presentato il 27% di domande in più nella prima metà del 2025.

Circa tre quarti dei maliani hanno presentato domanda in Spagna, mentre quasi tutti gli haitiani hanno presentato domanda in Francia (99%). Di fatto, le domande presentate da haitiani in Francia sono aumentate di quasi tre quinti (+57%). Come abbiamo detto per la prima volta in oltre un decennio, la Germania non è più il Paese con il maggior numero di nuove domande di asilo. Le autorità tedesche hanno ricevuto un totale di 70.000 nuove domande nella prima metà dell’anno. Questo colloca la Germania al terzo posto nell’Unione europea, dietro a Francia (78.000) e Spagna (77.000). Secondo l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), tra l’inizio di gennaio e la fine di agosto 78.246 persone hanno presentato domanda di asilo in Germania per la prima volta. Si tratta di circa la metà delle domande presentate per la prima volta rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il fatto che i dati semestrali dell’agenzia per l’asilo dell’Ue differiscano sempre leggermente dai dati del Bamf per questo periodo è perché l’agenzia aggrega i dati mensili.