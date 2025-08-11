Venezia, bambino di 6 anni sparito: era in spiaggia con la mamma

Perse le tracce di un bambino di 6 anni in spiaggia, sul litorale di Cavallino Treporti, Venezia, nel tratto tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu a Ca' Pasquali: non si hanno sue notizie dalle 16 circa di oggi, lunedì 11 agosto. Il piccolo, biondo, si chiama Carlo e si trovava con la mamma all'altezza del ristorante pizzeria “Allo Sperone" quando è stato perso di vista. Alle ricerche del bimbo stanno collaborando tutte le torrette degli assistenti bagnanti, dal faro di Cavallino fino a Ca' Vio, sia via terra che via mare. "È facile che abbia perso l'orientamento, magari seguendo dei bambini per giocare, e che all'improvviso abbia iniziato a camminare, magari dalla parte opposta dell'arenile", hanno spiegato Gerardo e Matteo, bagnini dello stabilimento Blue Sea di Cavallino che stanno partecipando alle ricerche.

Anche tanti turisti presenti in spiaggia al momento della scomparsa di Carlo stanno partecipando, spontaneamente, alle ricerche: in molti hanno creato una catena umana per proseguire "a rastrelliera" verso l'acqua più alta, tenendosi per mano. Si spera, infatti, che il piccolo non si sia perso in mare. Vista la folla sul litorale, non è escluso che il bambino - che era in vacanza con la mamma - si possa trovare in mezzo a persone che non conosce. Intanto, sono al lavoro anche i vigili del fuoco con l'elicottero del 115, la Capitaneria di porto per le ricerche in mare, il Suem pronto all'intervento, le forze dell'ordine per le perlustrazioni a terra.