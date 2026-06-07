Rissa tra migranti a Bolzano a colpi di selle di bicicletta: le immagini choc

Una violenta rissa è scoppiata verso le sette di sera nel centro di Bolzano, tra via Leonardo Da Vinci e via Goethe, coinvolgendo almeno sei cittadini stranieri. Pugni, calci e lanci di selle di bicicletta utilizzate come armi improprie hanno trasformato le vie del centro in teatro di scontri, spaventando residenti e turisti che affollavano la zona nel fine settimana. Alcuni cittadini si sono rifugiati nei negozi per paura.Due persone coinvolte nella rissa hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le indagini della Polizia hanno permesso di identificare tre cittadini stranieri tra i protagonisti della rissa e sono state avviate le procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale.

Per riportare ordine e tranquillità, il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto immediatamente un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, che ha visto impegnati fino a tarda notte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed Esercito.

L’operazione è proseguita anche nella serata di sabato con una forte presenza nelle strade e nelle piazze più sensibili.Durante i controlli, in piazza Parrocchia i militari dell’Esercito hanno bloccato un cittadino marocchino di 24 anni, richiedente asilo con precedenti, che aveva minacciato un dipendente e un cliente di un bar. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere.Poco dopo, in piazza Erbe, la Polizia ha fermato altri due cittadini marocchini di 26 e 24 anni, anch’essi richiedenti asilo e con precedenti, che avevano tentato di rubare il portafogli con gli incassi della serata a un cameriere. I due sono stati denunciati per tentato furto e minacce.