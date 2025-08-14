Fermo, si ribalta con il materassino a mare: muore annegato a 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essersi ribaltato con il materassino: è successo sulla spiaggia libera tra le frazioni fermane di Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso. L'adolescente, di origini cinesi e nazionalità italiana, era in mare a fare il bagno con il padre e lo zio quando, stando a quanto si è appreso, non è più riemerso dall'acqua.

A quel punto è stato lanciato l'allarme. E subito dopo il 15enne, già in condizioni disperate, è stato individuato da un sommozzatore dei vigili del fuoco. I militari della guardia costiera hanno aiutato il padre, salito sugli scogli per cercare il figlio, e lo zio a tornare sulla spiaggia. Residente ad Empoli, in Toscana, il ragazzino era nel Fermano per trascorrere un periodo di vacanza con i familiari.