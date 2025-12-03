Immigrazione, fermata ong tedesca Sos Humanity a Ortona: esplode il caso

La Humanity 1, nave di ricerca e soccorso della ong tedesca SOS Humanity, è stata temporaneamente fermata e posta sotto inchiesta nel porto di Ortona dopo aver tratto in salvo 160 persone in due operazioni effettuate la scorsa settimana.

Lo rende noto sui social la stessa organizzazione umanitaria "perché ci rifiutiamo di comunicare con le autorità libiche. Questi individui sono responsabili del rimpatrio illegale di richiedenti asilo in Libia, dove subiscono gravi violazioni dei diritti umani. Come parte della Justice Fleet Alliance, non legittimeremo coloro che mettono in pericolo vite umane! Ogni detenzione riduce la capacità di soccorso in mare e quindi mette a rischio più persone", si legge nel post.

Intanto la vicepresidente dei deputati Pd, Simona Bonafè: "È ormai chiaro che l'operazione Albania, presentata dal governo come un modello da esportare, si sia trasformata in un monumento allo spreco e all'opacità.Mentre i costi esplodono e le responsabilità si accumulano, l'esecutivo continua a scaricare le responsabilità tutto su giudici nazionali ed europei. Pretendiamo trasparenza, responsabilità e l'intera documentazione tecnica e contrattuale. I cittadini non possono continuare a pagare per un'operazione fallita che neppure il governo riesce più a difendere".