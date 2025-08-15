Matera, albero colpito da un fulmine si abbatte su un'auto: un morto

Tragedia a Ferrandina, nel Materano, a causa di un violento temporale scoppiato all’improvviso. Un fulmine ha colpito una quercia decennale nell’area pic nic di Fonnoni e l’albero si è abbattuto su un'auto all'interno della quale si trovavano quattro giovani. Uno di loro è morto. I quattro, così come tutti i villeggianti del Ferragosto, erano corsi subito in macchina per via del maltempo. Poi la tragedia: la vittima aveva 30 anni ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 del paese in provincia di Matera. I vigili del fuoco hanno fatto molta fatica a estrarre lui e gli altri tre amici dalla vettura colpita, viste le dimensioni della quercia. I tre feriti sono invece ricoverati in ospedale.