Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Matera, albero colpito da un fulmine si abbatte su un'auto: un morto

venerdì 15 agosto 2025
Matera, albero colpito da un fulmine si abbatte su un'auto: un morto

1' di lettura

Tragedia a Ferrandina, nel Materano, a causa di un violento temporale scoppiato all’improvviso. Un fulmine ha colpito una quercia decennale nell’area pic nic di Fonnoni e l’albero si è abbattuto su un'auto all'interno della quale si trovavano quattro giovani. Uno di loro è morto. I quattro, così come tutti i villeggianti del Ferragosto, erano corsi subito in macchina per via del maltempo. Poi la tragedia: la vittima aveva 30 anni ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 del paese in provincia di Matera. I vigili del fuoco hanno fatto molta fatica a estrarre lui e gli altri tre amici dalla vettura colpita, viste le dimensioni della quercia. I tre feriti sono invece ricoverati in ospedale.

L'Aquila, si tuffa nel lago ma non riemerge più: studente muore annegato

Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, è morto dopo essere stato annegato nel lago Sinizzo, ...

Previsioni Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: "Forte peggioramento", i due giorni da cerchiare in rosso

Video virali Milano, un temporale si è abbattuto sull'aeroporto di Malpensa: disagio per i viaggiatori

Previsioni Mario Giuliacci, l'ombra di un nuovo ciclone: meteo, Italia a rischio

tagferrandinamateranotemporale

Previsioni Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: "Forte peggioramento", i due giorni da cerchiare in rosso

Video virali Milano, un temporale si è abbattuto sull'aeroporto di Malpensa: disagio per i viaggiatori

Previsioni Mario Giuliacci, l'ombra di un nuovo ciclone: meteo, Italia a rischio

ti potrebbero interessare

311x176

Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: "Forte peggioramento", i due giorni da cerchiare in rosso

311x176

Milano, un temporale si è abbattuto sull'aeroporto di Malpensa: disagio per i viaggiatori

311x176

Mario Giuliacci, l'ombra di un nuovo ciclone: meteo, Italia a rischio

311x176

Meteo, Mario Giuliacci: arrivano le 3 fasi da incubo, addio estate