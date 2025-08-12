L'Aquila, si tuffa nel lago ma non riemerge più: studente muore annegato

Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, è morto dopo essere stato annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, il giovane tunisino in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un pakistano residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.
La vittima dell'annegamento nel lago Sinizzo a San Demetrio ne' Vestini è Mohamed Abdelgaoui. Secondo quanto si è appreso il giovane tunisino era al lago con alcuni amici. In cinque avevano deciso di fare il bagno subito dopo pranzo, ma solo due si sono trattenuti più a lungo: Abdelgaoui avrebbe raggiunto a nuoto la parte centrale del lago, accusando poi un malore che gli ha impedito di tornare a riva.