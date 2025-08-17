Olbia, lo fermano col taser e muore: aperta un'inchiesta

Un uomo arrestato col taser dai carabinieri perché in evidente stato di alterazione è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. Aveva 57 anni. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo che l'uomo ha aggredito i passanti e gli stessi militari ad Olbia. La vittima si chiamava Giampaolo Demartis ed era originario di Bultei, comune del Sassarese. È successo nella notte di sabato 16 agosto nel rione cittadino di Santa Mariedda.

Pare che il 57enne stesse dando in escandescenza, seminando il panico in giro. Di fronte a chi lo invitava a calmarsi, l'uomo avrebbe sempre reagito con violenza, aggredendo anche i carabinieri e colpendo e ferendo uno di loro al volto. Le forze dell'ordine, allora, hanno deciso di far ricorso al taser in dotazione. Ma la situazione è degenerata mentre l'aggressore si trovava a bordo dell’ambulanza: Demartis ha subito un arresto cardiaco ed è morto poco dopo, nonostante le manovre di rianimazione avviate subito dal personale sanitario.