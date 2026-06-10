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Estate 2026, acqua cristallina e paesaggio mozzafiato: ecco i "Caraibi in Piemonte"

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mercoledì 10 giugno 2026
Estate 2026, acqua cristallina e paesaggio mozzafiato: ecco i "Caraibi in Piemonte"

1' di lettura

Oltre al dilemma dei dilemmi - mare o montagna - i turisti italiani potranno contare su una alternativa di lusso: il lago. Ebbene sì, quando le temperature cominciano a sfiorare quote poco sopportabili, in tantissimi optano per la soluzione Nord Italia. E soprattutto sui laghi. In questo senso, il Piemonte vanta alcune delle località più belle di tutto il Paese. Un esempio? Il Lago di Mergozzo, famoso per la limpidezza delle sue acque - e tra i più puliti di tutta la Penisola - e per l’atmosfera rilassata che lo caratterizza.

Durante l'estate, il Lago di Mergozzo diventa una meta molto frequentata da famiglie, escursionisti e visitatori in cerca di refrigerio. Grazie alle spiagge e alle aeree verdi, i turisti possono trascorrere una giornata all'aria aperta tra bagni, passeggiate e relax. Poi c'è il capitolo centro storico, caratterizzato da stradine, piazze e il lungolago che contribuiscono a creare un'atmosfera magica per tutti i visitatori. Ed è diventato a tutti gli effetti uno dei simboli dell'estate piemontese. O, come l'hanno ribattezzata alcuni esploratori, i "Caraibi del Piemonte". Infine, un ultimo aspetto da non trascurare: non è molto affollato, dato che le mete preferite dai turisti restano comunque il mare e la montagna.

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lago di mergozzo

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