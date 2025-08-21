Libero logo
Ristorante al mare, mangiano tonno e si sentono male: tragedia sfiorata

giovedì 21 agosto 2025
Ristorante al mare, mangiano tonno e si sentono male: tragedia sfiorata

Mangiano tonno al ristorante del lido e si sentono male: è successo in uno stabilimento a Formia, in provincia di Latina, mercoledì 20 agosto. Un gruppo di dieci turisti di età compresa tra i 50 e i 60 anni, provenienti da Napoli, ha iniziato ad accusare gravi malori intestinali subito dopo aver pranzato al mare. I sintomi sono stati nausea e forti dolori addominali. Il piatto incriminato, stando a quanto ricostruito, sarebbe stata un'insalata col pesce. Sul posto sono subito giunte le ambulanze del 118 e per sei turisti del gruppo è stato necessario il trasporto all'ospedale Dono Svizzero della città. 

Alla fine, comunque, tutti e dieci i turisti sarebbero stati ricoverati in ospedale, dove avrebbero trascorso la notte in osservazione. Pur non essendoci stata ancora una conferma, i sintomi che hanno colpito il gruppo farebbero pensare a un'intossicazione alimentare. Per saperne di più bisognerà aspettare gli esiti delle analisi. Al momento, comunque, il quadro clinico sembra essere rassicurante e nessuno di loro è in pericolo di vita. 

Intanto i carabinieri del reparto Nas, insieme agli ispettori dell'Asl, avrebbero già avviato le dovute verifiche controllando i cibi serviti a tavola ai clienti. Al vaglio anche l'ipotesi del botulismo, che però sembra improbabile. Potrebbe essersi trattato piuttosto di cibo conservato male o già compromesso al momento dell'acquisto. 

