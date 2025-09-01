Cagliari, mangiano tonno in pausa pranzo: finiscono intossicati

Mangiano un piatto a base di tonno in pausa pranzo in un bar-ristorante a Cagliari e finiscono intossicati: è successo a 11 persone, per cui è stato necessario un passaggio in ospedale. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di impiegati che si erano ritrovati per mangiare insieme nella pausa dal lavoro.
Il malessere si sarebbe manifestato a distanza di poco tempo dal pranzo. I primi sintomi sarebbero stati nausea, dolori addominali e, in alcuni casi, anche reazioni cutanee. Dieci persone del gruppo sono state soccorse dal 118 e trasferite in diversi pronto soccorso cittadini, mentre un'undicesima persona è andata in ospedale in maniera autonoma.
Per fortuna, comunque, le condizioni dei pazienti non si sono rivelate preoccupanti. I carabinieri, intanto, hanno avviato accertamenti. E, insieme a loro, sono al lavoro anche i militari del Nas, che hanno cominciato a fare delle verifiche nel ristorante in questione. Secondo quanto appreso, 10 degli 11 intossicati sarebbero stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Purtroppo, però, non si escludono ulteriori casi, non ancora ufficialmente accertati, inviati dal 118 all'ospedale SS. Trinità della asl di Cagliari.