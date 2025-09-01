Cagliari, mangiano tonno in pausa pranzo: finiscono intossicati

Mangiano un piatto a base di tonno in pausa pranzo in un bar-ristorante a Cagliari e finiscono intossicati: è successo a 11 persone, per cui è stato necessario un passaggio in ospedale. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di impiegati che si erano ritrovati per mangiare insieme nella pausa dal lavoro.

Il malessere si sarebbe manifestato a distanza di poco tempo dal pranzo. I primi sintomi sarebbero stati nausea, dolori addominali e, in alcuni casi, anche reazioni cutanee. Dieci persone del gruppo sono state soccorse dal 118 e trasferite in diversi pronto soccorso cittadini, mentre un'undicesima persona è andata in ospedale in maniera autonoma.