Ardea, auto travolge due pedoni: un morto. Il dettaglio sconvolgente

Un'auto a tutta velocità ha travolto due pedoni uccidendone uno. La tragedia è avvenuta ad Ardea, alle porte di Roma. Qui un uomo a bordo di una Hyundai ha investito due persone: una è morta e l'altra, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale che si occupa dei rilievi e i carabinieri. All'origine dell'incidente forse l'alta velocità.

Stando alle prime ricostruzioni è finito in ospedale anche il conducente dell’auto. L’automobilista è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione la Hyundai viaggiava ad alta velocità e ha travolto i due uomini, li ha sbalzati in aria, tanto che l’auto è stata trovata con il parabrezza in frantumi, segno che la vittima è finita contro il cristallo, prima di cadere a terra e perdere la vita. Non solo perché la vettura aveva perso anche la targa anteriore.