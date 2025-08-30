Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Ardea, auto travolge due pedoni: un morto. Il dettaglio sconvolgente

sabato 30 agosto 2025
Ardea, auto travolge due pedoni: un morto. Il dettaglio sconvolgente

1' di lettura

Un'auto a tutta velocità ha travolto due pedoni uccidendone uno. La tragedia è avvenuta ad Ardea, alle porte di Roma. Qui un uomo a bordo di una Hyundai ha investito due persone: una è morta e l'altra, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale che si occupa dei rilievi e i carabinieri. All'origine dell'incidente forse l'alta velocità. 

Stando alle prime ricostruzioni è finito in ospedale anche il conducente dell’auto. L’automobilista è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione la Hyundai viaggiava ad alta velocità e ha travolto i due uomini, li ha sbalzati in aria, tanto che l’auto è stata trovata con il parabrezza in frantumi, segno che la vittima è finita contro il cristallo, prima di cadere a terra e perdere la vita. Non solo perché la vettura aveva perso anche la targa anteriore. 

San Benedetto Po, auto inghiottita dal fiume: recuperati due corpi

Un'auto è stata inghiottita dal Po con due passeggeri a bordo: è successo a San Benedet...

L’utilitaria è stata sequestrata. La strada chiusa nelle due direzioni per consentire i rilievi dei vigili. RomaToday fa sapere che Il conducente della vettura sarebbe un uomo di 45 anni. Con lui c'erano anche due giovanissime a bordo. 

Serie A Napoli-Cagliari finisce 1 a 0. E la Roma conquista la seconda vittoria del campionato

Colpo di scena Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

L'ultima del sindaco Gualtieri detesta i romani al volante

tagardearomaincidente

Serie A Napoli-Cagliari finisce 1 a 0. E la Roma conquista la seconda vittoria del campionato

Colpo di scena Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

L'ultima del sindaco Gualtieri detesta i romani al volante

ti potrebbero interessare

3072x2049

Napoli-Cagliari finisce 1 a 0. E la Roma conquista la seconda vittoria del campionato

402x207

Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

3072x2048

Gualtieri detesta i romani al volante

Francesco Storace
748x422

Roma, paura al parco divertimenti: 15 persone bloccate sulle montagne russe