Roma, sventa uno scippo e viene massacrato: orrore in metropolitana

Il 15 aprile, alla fermata Piramide della metro B di Roma, un uomo italiano di 47 anni è stato aggredito e pestato mentre cercava di fermare un tentativo di scippo ai danni di una donna anziana.Tre borseggiatori di origine romena si erano avvicinati alle spalle della signora e avevano aperto il suo zaino per rubarle il portafoglio e altri oggetti.

L’uomo, accorgendosi della scena, ha subito gridato per dare l’allarme, facendo fallire il furto e permettendo alla donna di salvarsi.I tre ladri, invece di fuggire immediatamente, si sono accaniti contro di lui con violenza: lo hanno colpito con forza facendolo cadere a terra. L’uomo ha riportato un trauma cranico e varie contusioni. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove è ricoverato.