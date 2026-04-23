Roma, sventa uno scippo e viene massacrato: orrore in metropolitana

Il 15 aprile, alla fermata Piramide della metro B di Roma, un uomo italiano di 47 anni è stato aggredito e pestato mentre cercava di fermare un tentativo di scippo ai danni di una donna anziana.Tre borseggiatori di origine romena si erano avvicinati alle spalle della signora e avevano aperto il suo zaino per rubarle il portafoglio e altri oggetti.
L’uomo, accorgendosi della scena, ha subito gridato per dare l’allarme, facendo fallire il furto e permettendo alla donna di salvarsi.I tre ladri, invece di fuggire immediatamente, si sono accaniti contro di lui con violenza: lo hanno colpito con forza facendolo cadere a terra. L’uomo ha riportato un trauma cranico e varie contusioni. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove è ricoverato.
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Grazie alle telecamere di videosorveglianza, due dei tre borseggiatori (di 25 e 21 anni) sono stati individuati e fermati poco dopo alla stazione Barberini della metro A. Sono accusati di tentata rapina. Le operazioni sono state condotte dalla Polmetro. Le forze dell’ordine sono ora a caccia del terzo complice. Solo pochi giorni prima, alla fermata Spagna della metro A, si era verificata una violenta maxi rissa tra borseggiatrici: un gruppo di dieci ragazze aveva picchiato selvaggiamente una giovane incinta all’ottavo mese, colpendola anche alla pancia. Anche lei è finita in ospedale. Secondo le ipotesi investigative, si tratterebbe di un regolamento di conti tra bande specializzate in furti sui mezzi pubblici.