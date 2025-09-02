Gps, non solo von der Leyen: a rischio anche gli aerei civili

La Russia avrebbe sabotato il segnale satellitare all'aereo di Ursula von der Leyen, mentre la presidente della Commissione Ue era in volo da Varsavia verso Plovdiv. Qui la Von der Leyen ha incontrato il premier Rosen Zhelyazkov e visitato una fabbrica di munizioni. Un caso di "jamming" hanno spiegato i media, confermati dal generale di Squadra Aerea (in riserva) Fernando Giancotti, già sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, comandante della Squadra Aerea e presidente del CASD, il Centro Alti Studi per la Difesa.

A lui Il Giornale ha chiesto chiarimenti. "Il jamming, o disturbo, è un’attività della guerra elettronica usata solitamente in operazioni militari per degradare la capacità di navigazione e posizione del nemico basata sul GPS. In particolare serve a negare il segnale GPS". Si tratta di un "disturbo elettronico col quale si coprono le frequenze in uso tramite un segnale più forte". Un trucco che funziona anche con voli civili. "I piloti di linea, però, sono addestrati a proseguire la navigazione in sicurezza con altri sistemi di bordo, o all’occorrenza con le carte di navigazione aerea".