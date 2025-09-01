Von der Leyen e le interferenze russe al Gps? Bomba del generale Vannacci

Roberto Vannacci non crede alla manina russa. Per il generale dietro le interferenze al gps dell'aereo con a bordo Ursula von der Leyen non c'è Mosca. A detta del vicesegretario della Lega, "le interferenze sui gps sono sempre possibili ma, in genere, sono areali e non riguardano un solo velivolo". Quindi "se fosse come ipotizzato, altri velivoli vicini a quello sospettato di essere obiettivo del jamming avrebbero dovuto essere coinvolti e non credo che in quell'aeroporto bulgaro atterrasse solo la presidente della Commissione". Per di più, "ogni velivolo ha sistemi di navigazione ridondanti, quindi l'eventuale perdita di segnale gps non ne pregiudica la navigazione". Poi, lasciando i panni del militare per quelli del politico: "Senza soffermarci sulle questioni tecniche, perché avrebbero dovuto farlo? La Von der Leyen è ininfluente nel futuro della Russia che negozia con Trump, stringe legami sempre più stretti con Xi Jimping, Modi e i Brics fregandosene di Bruxelles".

Altrettanti i dubbi sullo scoop del Financial Times. Il quotidiano britannico è stato il primo a diffondere la notizia. Eppure per Vannacci, "in mancanza di ulteriori dati comprovanti ritengo la notizia priva di fondamento e da ascriversi ai mille goffi tentativi di demonizzazione del Cremlino".