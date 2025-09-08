Fuori dal Coro, Mari insulta tutti: "Guardatevi voi italiani"

Riparte Fuori dal Coro, la trasmissione di approfondimento di Rete4 condotta da Mario Giordano e ripartono le battaglie storiche del programma, una su tutte: quella contro borseggiatrici e borseggiatori che infestano le grandi città e minano la sicurezza dei cittadini. L’ultima attenzionata è Mari, imperterrita nel tempo a rubare per le strade di Roma e senza intenzione di smettere, nonostante le telecamere della giornalista Natasha Farinelli l’abbiano beccata più di una volta. In realtà lei, Mari, è una star, già nel 2023 era nello studio di “Dritto e Rovescio”, il talk condotto invece da Paolo Del Debbio su Rete 4, per vantarsi dei suoi reati e specificare che non fa parte di un’associazione a delinquere: “Io rubo per me e non rubo per nessuno e non dò a nessuno, io guadagno per me”.
È decisamente meno cordiale quando la si pizzica in centro nella Capitale, quando la Farinelli chiede: “Noi volevamo soltanto capire come erano andati gli affari oggi”. E per tutta risposta Mari, oltre a cercare di scappare, minaccia e sputa con improperi pesanti tutta la troupe: “Guarda che vergogna di m… che sei, guardatevi voi italiani”. La Farinelli, vedendole il pancione, giustamente esclama: “Ma perché stai borseggiando se sei incinta?”.
Baby rom affidati al Comune. Il figlio della vittima "Vadano via dall’Italia"«Devono essere puniti nel giusto grado perché sono minorenni, ma in primis a pagare devono essere i genitor...
E lei giù con altri insulti pesanti. Purtroppo il suo è solo uno dei tanti casi, quest’estate due turiste sono state alleggerite addirittura da due bambine, una di 11 e l’altra di 13 anni nella zona di Fontana di Trevi e anche nelle vicinanze di Piazza di Spagna. I caschi bianchi, al termine degli accertamenti, hanno effettuato la segnalazione al tribunale per i minorenni. E non solo Roma, ma anche Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli. Qui stavolta è un uomo il ladro, un 34enne ecuadoriano che aveva sottratto lo zaino in spiaggia a un 27enne. Il ladro è stato beccato e accompagnato negli uffici di Polizia locale, venendo denunciato per furto.
Roma, egiziano tenta lo scippo con la "mossa Zidane": la vittima è un poliziotto, finisce maleLa tecnica del ladro è arguta, e chissà perché l'hanno chiamata "metodo Zidane". Cons...
Passa il tempo ma le borseggiatrici di #Roma (e non solo) continuano imperterrite nel loro "mestiere".— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 7, 2025
E noi siamo tornati a trovarle.
Qui vi presentiamo Mari.
Il servizio completo di @far_1985 è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/ivEtbzPpad