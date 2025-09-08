Fuori dal Coro, Mari insulta tutti: "Guardatevi voi italiani"

Riparte Fuori dal Coro, la trasmissione di approfondimento di Rete4 condotta da Mario Giordano e ripartono le battaglie storiche del programma, una su tutte: quella contro borseggiatrici e borseggiatori che infestano le grandi città e minano la sicurezza dei cittadini. L’ultima attenzionata è Mari, imperterrita nel tempo a rubare per le strade di Roma e senza intenzione di smettere, nonostante le telecamere della giornalista Natasha Farinelli l’abbiano beccata più di una volta. In realtà lei, Mari, è una star, già nel 2023 era nello studio di “Dritto e Rovescio”, il talk condotto invece da Paolo Del Debbio su Rete 4, per vantarsi dei suoi reati e specificare che non fa parte di un’associazione a delinquere: “Io rubo per me e non rubo per nessuno e non dò a nessuno, io guadagno per me”.

È decisamente meno cordiale quando la si pizzica in centro nella Capitale, quando la Farinelli chiede: “Noi volevamo soltanto capire come erano andati gli affari oggi”. E per tutta risposta Mari, oltre a cercare di scappare, minaccia e sputa con improperi pesanti tutta la troupe: “Guarda che vergogna di m… che sei, guardatevi voi italiani”. La Farinelli, vedendole il pancione, giustamente esclama: “Ma perché stai borseggiando se sei incinta?”.