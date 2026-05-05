Fuori dal coro, espulso il molestatore nigeriano: dopo il servizio, la mossa del governo

Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. A denunciare quanto stava accadendo da diverso tempo nel comune calabrese la trasmissione Fuori dal Coro. Su Rete 4 l'inviata di Mario Giordano ha più volte riportato le testimonianze dei cittadini, alle prese con gli osceni atti di Sylvester. Il giovane straniero, non solo ha importunato diverse donne, ma ha anche ha preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni. In un episodio si è anche denudato davanti a una mensa.

Da qui il provvedimento che ha visto il plauso di Wanda Ferro. Il sottosegretario all'Interno desidera esprimere i propri complimenti "al Questore Giuseppe Linares e a tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro per la tempestività e la professionalità dimostrate nell'adozione del provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, avendo manifestato comportamenti molesti e aggressivi".