Fuori dal coro, espulso il molestatore nigeriano: dopo il servizio, la mossa del governo

Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. A denunciare quanto stava accadendo da diverso tempo nel comune calabrese la trasmissione Fuori dal Coro. Su Rete 4 l'inviata di Mario Giordano ha più volte riportato le testimonianze dei cittadini, alle prese con gli osceni atti di Sylvester. Il giovane straniero, non solo ha importunato diverse donne, ma ha anche ha preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni. In un episodio si è anche denudato davanti a una mensa.
Da qui il provvedimento che ha visto il plauso di Wanda Ferro. Il sottosegretario all'Interno desidera esprimere i propri complimenti "al Questore Giuseppe Linares e a tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro per la tempestività e la professionalità dimostrate nell'adozione del provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, avendo manifestato comportamenti molesti e aggressivi".
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"Si tratta - prosegue nella nota - del soggetto al centro di un servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro, che aveva acceso i riflettori su una situazione di evidente criticità". Secondo Ferro "l'intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettività. Allo stesso tempo, questa vicenda - aggiunge - dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini. Segnalare, denunciare, non sottovalutare comportamenti molesti o aggressivi è un dovere civico che consente alle forze dell'ordine di intervenire in modo ancora più efficace e tempestivo. La sicurezza si costruisce insieme: con istituzioni attente e presenti, ma anche con una comunità vigile e responsabile. In questo caso è stato prezioso anche il contributo degli organi di informazione. Il Governo - conclude il sottosegretario - continuerà a sostenere con determinazione il lavoro delle forze di polizia, rafforzando gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, a tutela dei cittadini e della legalità".