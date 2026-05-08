Fuori dal Coro, Mario Giordano scatenato: "Ti becchi un'altra denuncia!"

«Tu ti diverti, ma ti becchi un’altra denuncia caro Mr Rizzus, perché quello che hai fatto alla nostra Costanza Tosi, a cui va la nostra solidarietà, è vergognoso!». Mario Giordano non si tiene. A Fuori dal coro, su Rete 4, è appena andato in onda il servizio della sua inviata, finito nel peggiore dei modi, con il trapper Mr Rizzus che perde il controllo con la giornalista. «Tu farai le visualizzazioni, ma devi visualizzare prima di tutto la tua vergogna. Non canti solo la violenza, la pratichi!- lo incalza Giordano - Rapine, persecuzioni, stalking, incredibile! La cosa terribile, però, è che i ragazzi ti seguono! Tu sei un modello e se questo è il modello dei nostri ragazzi, come stupirsi se per le strade delle nostre città succede quello che vi raccontiamo tutte le settimane?». Ricapitoliamo. La Tosi intervista Mr. Rizzus: «Non ho fatto poi chissà che reati. Stalking, persecuzioni. E c’è pure una rapina verso un ragazzo. Senza motivo, abbiamo detto ci mettiamo qua, dietro a quest’angolo, ci copriamo la faccia e lo derubiamo».

Fuori dal coro, l'abusivo provoca la giornalista: "Facciamo un figlio?" Storie di occupazioni abusive, purtroppo ancora tante, che affliggono in Italia cittadini onesti, vessati dalla prepoten...

Piuttosto sconvolgente, anche perché al malcapitato è stato frantumato il femore: «Esatto, però diciamo che eravamo là ubriachi, non c’è mai niente da fare a Monza», commenta con nonchalance “l’artista”, che per l’occasione giura però di essere cresciuto e cambiato grazie alla Fede. L’inviata però gli fa ascoltare audio delle sue minacce a una donna: «Stai attenta perché io adesso pago e ti faccio mandare a fuoco il posto, hai capito? Stai molto attenta perché ti ritrovi con il posto in fiamme, ok? Mamma mia, è vero che sei proprio una pu**a, oh? Pu*a, pu*a, tu sei una pu*a».

Fuori dal coro, espulso il molestatore nigeriano: dopo il servizio, la mossa del governo Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma ...