Ricina, l'ultima confessione di Antonella prima di morire: le parole al prete

Don Stefano Fracassi, parroco di Pietracatella, sta assumendo un ruolo potenzialmente centrale nelle indagini sul duplice omicidio per avvelenamento da ricina che ha stroncato la vita di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi nei giorni immediatamente precedenti e successivi al Natale.Il sacerdote, che lo scorso gennaio aveva celebrato i funerali delle due donne, è stato convocato per la prima volta ieri negli uffici della polizia e ascoltato per circa tre ore.

La sua testimonianza è considerata di grande rilevanza dagli inquirenti perché Antonella Di Ielsi scelse proprio lui come confessore il 25 dicembre, nello stesso giorno in cui la giovane Sara iniziava a manifestare i primi, misteriosi e preoccupanti malesseri che avrebbero poi portato alla tragedia.La Procura spera che le parole del parroco possano fare luce su possibili zone d’ombra della vita familiare: eventuali rancori accumulati nel tempo, tensioni domestiche mai emerse pubblicamente, astio pregresso o conflitti silenti nei confronti di Antonella o del marito Gianni Di Vita.