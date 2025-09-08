Catania, massacrato da 2 tunisini per 150 euro

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due giovani tunisini, un 26enne pregiudicato e un 23enne, che, nei giorni scorsi, avrebbero aggredito e rapinato un loro connazionale 46enne in una via del centro storico di Adrano. I due aggressori avrebbero incontrato in strada, di notte, il 46enne e, dopo averlo salutato, lo avrebbero avvicinato e bloccato per rubargli le chiavi di casa. Di fronte alle rimostranze dell'uomo che ne chiedeva la restituzione, i tre avrebbero cominciato a litigare; a quel punto il 26enne e il 23enne sarebbero passati dalle parole ai fatti in pochi istanti.

Infatti, i due dovrebbero aggredito il connazionale con calci e pugni, mirando soprattutto alla testa, riuscendo a sfilargli il portafoglio, con all'interno una somma in denaro di 150 euro, e ad appropriarsi del cellulare. Sfinito dalla violenza perpetrata nei suoi confronti, la vittima dell'aggressione sarebbe caduta a terra, mentre i due, come se nulla fosse, avrebbero continuato a infierire contro l'uomo fino all'arrivo dei poliziotti del Commissariato di Adrano, allertati da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Catania.