Fuori dal coro, l'inviata di Giordano linciata dal capo dei nomadi: un minuto di terrore

A Fuori al coro, su Rete 4, Mario Giordano ricomincia da dove aveva lasciato: violenza cieca e sconvolgente. Il programma di approfondimento che ha fatto della lotta agli abusivi una sua bandiera torna per una nuova edizione con collocazione nel palinsesto differente, alla domenica sera. E manda in onda un minuto e sette secondi di puro delirio.

L'inviata di Giordano Delia Mauro è a Ivrea, per un sopralluogo alla villa abusiva di Giovanni Lagaren, capo del locale campo nomadi. L'edificio è stato costruito su un terreno rubato, doveva essere abbattuto nel 2012 ma è ancora lì. Nei mesi scorsi Fuori dal coro più volte ha indagato sulla vicenda ma in questo caso l'escalation dell'aggressione è stata impressionante.