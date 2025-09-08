Libero logo
lunedì 8 settembre 2025
Fuori dal coro, l'inviata di Giordano linciata dal capo dei nomadi: un minuto di terrore

2' di lettura

A Fuori al coro, su Rete 4, Mario Giordano ricomincia da dove aveva lasciato: violenza cieca e sconvolgente. Il programma di approfondimento che ha fatto della lotta agli abusivi una sua bandiera torna per una nuova edizione con collocazione nel palinsesto differente, alla domenica sera. E manda in onda un minuto e sette secondi di puro delirio.

L'inviata di Giordano Delia Mauro è a Ivrea, per un sopralluogo alla villa abusiva di Giovanni Lagaren, capo del locale campo nomadi. L'edificio è stato costruito su un terreno rubato, doveva essere abbattuto nel 2012 ma è ancora lì. Nei mesi scorsi Fuori dal coro più volte ha indagato sulla vicenda ma in questo caso l'escalation dell'aggressione è stata impressionante.

Lagaren sfreccia con la sua auto a fianco della giornalista e della troupe di Rete 4. Con fare minaccioso derapa e sembra voler bloccare la vettura dell'inviata. Quindi scende e mette le mani addosso al cameraman, per strappargli la telecamera. Un vero e proprio inseguimento e un tentativo di linciaggio a mani nude.

Non va meglio al vicino campo nomadi, dove l'inviata di Giordano si presenta e viene accolta da insulti, urla e lancio di assi di legno. Così funziona in quelle tasche d'Italia dove la legalità, semplicemente, non viene considerata. 

