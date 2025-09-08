Brescia, il somalo irregolare semina il panico al concerto di Renga

Un immigrato somalo, senza documenti e senza permesso di soggiorno, nonché in evidente stato di alterazione da eccesso di alcol, ha scatenato il panico a Brescia durante il concerto di Francesco Renga.

Il 35enne si è presentato in piazza Loggia durante il live del cantante, ex voce dei Timoria ed ex marito di Ambra Angiolini, vincitore del Festival di Sanremo nel 2005 con il brano Angelo. Un evento che ha attirato migliaia di persone e tra queste anche l'uomo già noto alle forze dell'ordine a causa di alcuni precedenti penali, in particolare contro il patrimonio e la persona.

Il somalo, irregolare in Italia, si è da subito segnalato per comportamenti aggressivi e molesti nei confronti degli spettatori, obbligando le forze dell'ordine a intervenire. L'uomo è riuscito prima a eludere i controlli e oltrepassare i varchi di sicurezza che delimitavano l'area del concerto, quindi ha iniziato il suo personalissimo "show" fermato solo dall'intervento di uno steward e, successivamente, dei poliziotti.

Uno spettatore ha quindi confermato come in precedenza lo stesso somalo si fosse reso protagonista di una aggressione ai danni di una donna in Piazzale Repubblica e di danneggiamenti lungo Corso Martiri della Libertà ai danni delle auto in sosta, con specchietti divelti e successiva richiesta di intervento al 112.

Il somalo, all'intervento dei poliziotti, ha dato in escandescenze cercando di sottrarsi al fermo e alla identificazione, tentando poi di fuggire. Nella colluttazione, un agente ha rimediato un trauma contusivo guaribile in 5 giorni dal pronto soccorso. Alla fine l'immigrato è stato arrestato e denunciato per resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Il questore ha quindi emesso un ordine di allontanamento dall'Italia in considerazione dei suoi precedenti e della sua pericolosità sociale.

