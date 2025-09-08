Garlasco, rumors: "Chi si è presentato in Procura". La svolta?

Prosegue la nuova indagine sul delitto di Garlasco. A raccontare gli ultimi sviluppi è Marco Gregoretti. Il giornalista ha rivelato che tre nuovi testimoni sarebbero stati ascoltati. Si tratterebbe di testimoni oculari, persone adulte, che per tutti questi anni hanno tenuto dentro quanto avrebbero visto. "In questo momento, o se non in questo momento, fra pochi minuti - dice in un video su Youtube -, in procura a Pavia, c’è un gruppo di testimoni che potrebbe dare la svolta definitiva alla soluzione dell’omicidio della povera Chiara Poggi".

E ancora, riferisce: "Testimoni oculari che per tutti questi anni si sono portati dentro questo groppone. Perché lo hanno fatto? Perché avevano paura. Perché sono stati avvertiti e avevano paura. Non sono ragazzini, sono persone adulte e testimoni oculari del fatto". Infine Gregoretti si è sbilanciando, dando un piccolo indizio a tal proposito: il nome Steven. Al momento si tratta di "sommarie informazioni testimoniali (Sit)" e dobbiamo tenere conto che per adesso la Procura di Pavia non si è espressa in merito a questi presunti testimoni oculari, quindi non resta che attendere una conferma o smentita della notizia.