Garlasco, i video inediti di Chiara Poggi: quando a Natale...

Una quotidianità semplice, fatta di sorrisi e di momenti condivisi in famiglia. Così appare Chiara Poggi nei filmati privati registrati dal padre e che verranno mostrati in esclusiva oggi, lunedì 8 settembre, durante la trasmissione Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi, in onda alle 16.45 su Canale 5. Le immagini, consegnate direttamente dai familiari, offrono uno sguardo intimo e autentico sulla vita di Chiara prima della sua tragica scomparsa.

I video ripercorrono le tappe più significative della sua infanzia e della sua giovinezza: le festività natalizie trascorse insieme, i giochi spensierati, le vacanze in montagna con la mamma Rita, il papà Giuseppe e il fratello Marco, più giovane di sette anni.