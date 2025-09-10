Il Nordest parla "Bangla": se i commercianti imparano il bengalese

Immaginate di essere nel profondo Veneto. Quello che sconfina nell’Adriatico. Ecco, da qui arriva una notizia alquanto, diciamolo pure, curiosa. A Mestre, la terraferma di Venezia, i commerciati stanno imparando il bengladese per dialogare coi clienti. A lanciare la questione è stato il quotidiano la Nuova di Venezia e Mestre. Un numero sempre crescente di attività commerciali «cercano di andare incontro alle esigenze del mercato» - nel senso che la presenza di stranieri, in certe zone della città, è ormai predominante. Tra questi anche il gelataio Mattia Doria, che dice addirittura di conoscere i dialetti del Bangladesh e afferma che i banglalesi vanno pazzi per «pistacchio, mango e cocco». Quindi vai di cartelli, scritte, annunci e «dépliant dei centri estivi» tradotti in bengalino. Un vero fenomeno culturale. Infatti a inizio anno il programma di Rete4 “Zona Bianca” si era occupato di un corso di bengalese a scuola, sempre a Mestre, più precisamente all’istituto Giulio Cesare, che fuori dall’orario scolastico offriva la possibilità a tutti gli studenti di imparare la lingua del Bangladesh. Un suggerimento arrivato direttamente dal consolato della nazione asiatica.

Nel corso del servizio, il giornalista entrava in un negozio di articoli per neonati e bambini: passeggiando tra fasciatoi e carrozzine, il negoziante mostrava le réclame in bangladese. Mestre è definita “little Bangladesh”, e se fino a una quindicina di anni fa erano circa 1500 le persone bangladesi in città, nel 2016 il numero - come riportato dal Gazzettino- ha registrato un’impennata ben oltre le 5mila unità. E oggi addirittura sarebbe triplicato, superando quota 15mila. Le associazioni locali di bengladesi parlano addirittura, attorno a Venezia, di oltre 30mila originari di Dhaka, la capitale, e limitrofi. Eppure non tutti hanno preso bene l’iniziativa di questi commercianti. Sui social è un susseguirsi di commenti dubbiosi: si va dal «dovrebbe essere il contrario» (nel senso che dovrebbero essere gli stranieri a imparare l’italiano, non il contrario) al più veneto «che fine che avemo fatto».