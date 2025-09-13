Garlasco, "Andrea sta male": lo sfogo della madre in Sempio

I genitori di Andrea Sempio , indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, hanno espresso il loro dolore e la loro frustrazione durante un’intervista a Quarto Grado su Retequattro. "In questo momento per gran parte dell’opinione pubblica siamo gli assassini di Garlasco", hanno dichiarato, evidenziando il peso del giudizio pubblico sulla loro famiglia. Daniela Ferrari, madre di Andrea, ha sottolineato con fermezza: "Ci interessa ciò che stabilirà la Procura, di quel che pensa la gente non ci può interessare meno. L’equilibrio della nostra famiglia è stato sconvolto per la seconda volta, sappiamo benissimo che nostro figlio non ha fatto assolutamente niente. Grazie a Dio ci sono magistrati competenti che alla fine di questa inchiesta potranno provare solo una cosa, che mio figlio è del tutto estraneo". La madre ha poi descritto lo stato d’animo del figlio: "Andrea cerca di farci forza ma non sta bene, è una situazione difficilissima da sopportare".

Riguardo al giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, Daniela Ferrari ha ricostruito i suoi movimenti: "Sono uscita dopo le 8 di mattina per andare a Gambolò a fare delle chiavi, ma il negozio era chiuso, sono tornata a casa e ho dato le chiavi dell’auto a mio figlio, che è andato a Vigevano, non sono mai andata a fare uno scontrino per mio figlio e quella mattina non ho incontrato nessuno, la persona di cui si parla non l’ho mai incontrata a Vigevano". La madre ha anche smentito voci su un malore durante l’interrogatorio: "Non ho avuto un malore quando sono stata sentita dai carabinieri, ho avuto dei capogiri perché quando sono entrata già non stavo bene. Hanno raccontato tantissime bufale, su questa storia se ne inventano di ogni per andare in televisione".