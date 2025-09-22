Giorgia Meloni contro i pro-Pal: "Teppisti indegni. La sinistra che dice?"

Anche Giorgia Meloni condanna la vergogna pro-Pal. Il premier punta il dito contro quanto è accaduto nelle città italiane, e a Milano in particolare, nel giorno dello sciopero per Gaza. Nel capoluogo lombardo centinaia di manifestanti hanno assaltato Stazione Centrale, rotto le vetrine dei negozi e attaccato le forze dell'ordine, scatenando il panico tra passeggeri e turisti. Scene di ordinaria guerriglia che hanno scatenato la reazione delle forze di maggioranza, il tutto mentre il fronte progressista arrancava, stentava, faticava a spendere una singola parola di condanna.

"Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti 'pro-pal', sedicenti 'antifa', sedicenti 'pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine - ha commentato su Instagram Meloni -. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti. Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche", ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.

Anche la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa ha espresso tutto il suo sdegno per la guerriglia nelle nostre città: "Forze dell’ordine, cittadini e lavoratori 'presi in ostaggio' per ore dall’occupazione di autostrade e stazioni ferroviarie e dalla violenza inaccettabile di centinaia di delinquenti che si professano pacifisti ma che in realtà stanno dando vita a vergognose guerriglie urbane. Da Milano a Roma, passando per Bologna e tante altre città: assistiamo ad azioni che nulla hanno a che fare con La protesta per Gaza e che tutti, e ripeto tutti, dovrebbero condannare. Solidarietà forte, vera, sincera, alle Forze dell’ordine aggredite, ai cittadini e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora una volta vittima di vili minacce".

Nel coro di voci che si sono levate dal centrodestra, anche la dura condanna di Matteo Salvini: "Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle forze dell'ordine, stazioni prese d'assalto e assediate, sassi sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono ¡ 'pacifisti' di sinistra", ha concluso il vicepremier e leader della Lega.