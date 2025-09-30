Torino, rissa tra rom a colpi di machete. Sardone: "Scenari da incubo"

"A Torino scenari da incubo - ha commentato la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone , che ha ricondiviso la clip su Instagram -. Rissa in mezzo alla strada tra rom a colpi di machete con una specie di caccia all’uomo - ha poi aggiunto -. É questa l’integrazione che piace a sinistra?".

Da Torino arrivano delle immagini da incubo. Alcuni rom si sono dati appuntamento in mezzo alla strada - con tanto di auto - ed è subito scattata una rissa. Nel video virale sui social, si vede uno di questi ragazzi rompere il finestrino della macchina con un machete . Gli altri autombilisti che hanno assistito alla scena, si sono dati alla fuga. Dei passanti neanche l'ombra.

Indignati anche gli utenti che hanno postato un commento sotto al video pubblicato dalla Sardone: "Bisogna cambiare le leggi....ci vogliono pene certe e riportare ordine nelle città....siamo allo sbando", "REMIGRAZIONE", "Questi sono gli uomini della Boldrini che portano ricchezza. In 12 anni di governo ci hanno riempiti Grazie hai governi rossi", "E dopo c’è gente che protesta contro la chiusura dei centri Rom … povera Italia", "Comune gestito da incapaci del PD … come a Milano! Sanno solo rovinare la viabilità disegnando sempre nuove piste ciclabili che vengono usate solo dai riders o da incoscienti in monopattino! Ma… la sicurezza? Non vivono tra le persone normali! Hanno distrutto la pace e tolto la serenità ai torinesi. Spero solo che al momento del voto, la gente si desti e comprenda come uscire da questo disagio", "che belle risorse!".