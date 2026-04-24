Piazzapulita, Meloni stronca l'inviata di Formigli: "Le spiego cos'è l'amicizia"

Deve essere per forza polemica. Corrado Formigli ha mandato un'inviata di Piazzapulita a rivolgere alcune domande a Giorgia Meloni. Il tema? Lo scontro con Donald Trump. Il presidente del Consiglio si è prestata al lavoro della giornalista, che però ha polemizzato per - a detta sua - il poco tempo concessole. "Senta, non abbiamo sentito una sua dichiarazione sulle parole di Trump che sono state molto dure nei suoi confronti. Come le ha interpretate? Come le ha prese?", la domanda dell'inviata.

"L'avevo messo in conto - la risposta di Giorgia Meloni -. Ma penso che questo non debba far rinunciare le persone dal dire quello che pensano anche quando non sono d'accordo. L'amicizia è fatta di questo. Il coraggio è fatto di questo. Chiaramente non vuol dire mettere in discussione i nostri storici rapporti con gli Stati Uniti. Però gli amici ti danno una mano anche quando soprattutto ti dicono che non sono d'accordo con te".