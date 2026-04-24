Garlasco, l'ora del terremoto: "Revisione per Stasi, Sempio a processo"

Intanto si attende l'informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e gli indizi e i riscontri accumulati da Arma e Gdf nel filone parallelo aperto a Brescia sulla presunta corruzione del magistrato in pensione Mario Venditti . Poi ci sono anche le risultanze scientifiche delegate dopo la conclusione dell' incidente probatorio , la perizia della genetista Denise Albani che ha scolpito la compatibilità del profilo biologico sulle unghie della vittima con il dna di Sempio e dei suoi parenti maschi, escludendo invece quello di Stasi.

Come ricorda Repubblica, c'è anche delegate dopo la conclusione dell'incidente probatorio, la perizia della genetista Denise Albani che ha scolpito la compatibilità del profilo biologico sulle unghie della vittima con il dna di Sempio e dei suoi parenti maschi, escludendo invece quello di Stasi. E, ancora, ci sono gli approfondimenti del colonnello Gianpaolo Iuliano del Ris di Roma sulla natura dell'impronta 33, quella impressa sul muro sopra al cadavere e attribuita dagli inquirenti a Sempio. Oltre alle analisi del collega Andrea Berti del Ris di Cagliari su alcune impronte insanguinate fotografate all'epoca sul pavimento della villetta di via Pascoli. Quindi, il quadro sembra pressoché delineato. Dopo le ultime testimonianze, si giungerà quindi alla chiusura delle indagini e al deposito degli atti. Non siamo mai stati così vicini all'ora X.