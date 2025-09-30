La Sapienza, i pro-Pal occupano l'università? Meloni: "Figli di papà dei centri sociali"

"Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo". Dopo aver calato una grande bandiera palestinese, gli studenti di Sapienza contro la guerra, insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, sono entrati dentro scienze politiche bloccando le le lezioni, e battendo sulle aule, hanno annunciato di aver occupato la facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo romano. L'azione è arrivata al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti. La mobilitazione, lanciata in solidarietà con la Palestina e a sostegno della Global Flotilla.

Durissima reazione da Giorgia Meloni. "Anche oggi le nostre Forze ordine devono perdere tempo con questi figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all'Università La Sapienza - ha tuonato il presidente del Consiglio -, dove hanno sostituito la bandiera dell'Europa con quella della Palestina. E qui a sinistra ci sarà un cortocircuito perché potrebbero trovarsi in difficoltà...".