Garlasco, Massimo Lovati indagato e fatto fuori? Scenari clamorosi

"Penso che potrebbero sollevarmi dall'incarico, ma io vorrei continuare": Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio per l'inchiesta sul delitto di Garlasco, lo ha detto alla trasmissione Mattino Cinque a proposito dell'indagine a suo carico per diffamazione dopo la querela dell'ufficio Giarda. In ogni caso, a tal proposito, ha ribadito: "Credo che l'indagine del 2017 sia stata frutto di una macchinazione". Poi, ha fatto sapere che questa sera vedrà la famiglia Sempio: "Ci incontreremo. Non ho sentito l'avvocato Taccia, i Sempio potrebbero continuare solo con lei o con un altro collega. Non faccio passi indietro, vorrei restare al mio posto".
In merito alle dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona, invece, quando la conduttrice Federica Panicucci gli ha chiesto se si sia reso conto della gravità delle cose dette, lui ha ammesso: "Sì e chiedo scusa, ma lasciatemi spiegare". E allora ha spiegato: "Le mie parole sono frutto di una macchinazione scenica. Non ero io a parlare, ma il personaggio di una fiction". In effetti ieri a Ore14 su Rai 2 aveva rivelato che Corona gli aveva proposto di fare il protagonista in un film su Jerry La Rana.
"È venuto l’altra sera, lunedì, molto tardi. Ha portato da bere, ovviamente, e mi ha proposto un film: ‘Tu sei Jerry La Rana perché hai una pronuncia della r moscia e somigli al personaggio del cartone animato’ - aveva raccontato -. Poi mi fa ancora: ‘Adesso parla a ruota libera perché poi io taglio e cucio al montaggio’, e intanto mi offriva da bere affinché parlassi con maggiore gusto. L’importante, diceva, era che io fossi volgare”. E ancora: “Lui mi ha tradito perché ovviamente l’ha distribuito per altre finalità, che poi mi piacerebbe capire chi l’ha mandato”. Mentre su quanto affermato nella trasmissione: “Che cosa ho detto? Non lo so neanche, perché a furia di bere…”.
Dunque, riferendosi al caso di Yara Gambirasio, ai microfoni di Mattino Cinque ha aggiunto: "Chiedo scusa alla memoria di quella bambina uccisa, ma non è quello che penso ciò che ho detto". "Non ci sono 'ma', le sue parole sono gravissime e non hanno giustificazioni", ha ribadito la conduttrice. Infine, Lovati si è detto pessimista sulle prossime mosse dell'Ordine degli avvocati: "Penso che prenderanno provvedimenti".
