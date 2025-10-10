Garlasco, la svolta: Gemelle K, conti bancari nel mirino dei pm

Dalla stessa informativa risulta che la richiesta di analisi bancarie riguardava anche le gemelle Stefania e Paola Cappa - cugine di Chiara - e loro familiari. In un'annotazione successiva di settembre, riguardante anche le analisi bancarie poi compiute, i nomi di Lambertucci e della famiglia Cappa non compaiono. Mentre si dà conto, tra le altre cose, che non risultano anomalie sui conti di Venditti.

Accertamenti anche sui conti delle gemelle Cappa. La Guardia di Finanza di Brescia, nell'ambito dell'inchiesta con al centro l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e che si intreccia col caso Garlasco, ha chiesto ai pm di poter effettuare "mirati accertamenti bancari" anche sui conti del giudice Fabio Lambertucci , colui che da gip archiviò nel 2017 la prima indagine a carico di Andrea Sempio, su richiesta proprio di Venditti.

L'annotazione del 30 luglio scorso è nato da quanto trasmesso a Brescia dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano lo scorso 16 luglio, nell'ambito dell'inchiesta pavese riaperta a carico di Sempio sul delitto del 2007. Nell'annotazione si parlava di alcuni appunti trovati a casa dei genitori di Sempio. Nel foglietto si legge: "Venditti Gip archivia x 20. 30. €". E ancora, il testo prosegue letterale (errori compresi): "Gip (Venditti) procuratore di Pavia. Se archivia l’indagine dovrebbe mettere il nome del soggetto sulla archiviazione (Sempio Andrea) così non può essere indagato x lo stesso motivo il Dna". Nell'annotazione della GdF vengono anche riportati stralci delle ormai note intercettazioni ambientali nell'auto dei Sempio, riascoltate e trascritte nella nuova inchiesta pavese, da cui emergerebbe che Sempio fosse "a conoscenza di alcuni elementi rappresentati nell'esposto presentato dalla madre di Stasi", che aveva dato origine alla prima indagine su di lui di fine 2016.