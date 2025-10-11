Libero logo
sabato 11 ottobre 2025
Passaporto, addio timbri: dal 12 ottobre cambia tutto

Addio timbri sui passaporti a partire da domani. Il 12 ottobre, infatti, entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri di Schengen. Il nuovo sistema registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati membri europei. L'entrata in vigore, spiega il Consiglio Ue, sarà graduale: i singoli paesi potranno introdurre il nuovo sistema solo in alcuni punti di confine. Dall'aprile 2026 l'attuazione dovrà essere completata.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen. È fondamentale mantenere un controllo efficace sui cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen, in modo da poter rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne. Grazie a un sistema informatico a livello dell'Ue, sarà più facile monitorare chi attraversa le nostre frontiere", ha sottolineato Rasmus Stoklund, ministro per la Migrazione della Danimarca, che è presidente di turno dell'Ue.

"Questo nuovo sistema di gestione delle frontiere - aggiunge il Consiglio Ue - rafforzerà la sicurezza dello spazio Schengen e contribuirà a prevenire la migrazione irregolare. Grazie alla registrazione digitale delle informazioni contenute nel passaporto e dei dati biometrici, l'Ees (Entry/Exit Sysistem) sarà in grado di fornire informazioni in tempo reale sul rispetto del periodo di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. L'Ees contribuirà inoltre a ridurre in modo significativo le frodi relative all'identità". Il nuovo sistema non si applicherà ai cittadini dell'Ue e alle persone con passaporto di Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein.

